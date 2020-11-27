【移民澳洲】再現包食宿避暑筍工 南極工作人工最高57萬

▲ 【移民澳洲】再現包食宿避暑筍工 薪酬最高57萬

澳洲是港人移民的熱門地，但在新冠肺炎下，一份工作難求，遑論「筍工」。澳洲南極署招聘合約員工，於南極工作4個月至18個月，薪酬介乎6萬至10萬澳元不等（34萬至57萬港元）；受聘人士除了基本薪金，每年可額外獲到6萬澳元津貼。惟合約未完結之前，不太可能中途回家。

澳洲南極署（Australian Antarctic Division）招募約180名技術工人，填補4個南極科學考察站下年度的運作。南極署人力資源經理賴利（Maree Riley）表示當局正招募機械師、操作員、木工、電工、水管工人、考察站支援人員（如廚師、傳訊專家）。

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南極署的招聘程序嚴謹，員工一旦抵達南極，一般情況下都會留到合約期完結為止，不太可能中途回家。賴利稱，獲聘人士需具備相關技術，也要展示在身體和心理適龐到南極的工作環境，以及具備相應的個人質素，有心理準備需住在小型、孤立和偏遠的社區。

澳洲在南極洲設有3個全年運作的考察站，另一個在南極和塔斯曼尼亞州中間的小島Macquarie Island。在夏季，每個考察站需40至100名「探險者」工作；冬季只需15至20人。

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責任編輯：鄧燕君