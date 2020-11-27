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【異動股】阿里健康、錦欣生殖升逾7% 　京東健康認購熱烈炒起醫療股

當炒股 13:05 2020/11/27

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阿里健康今日股價一度升近8%。

京東健康（新上市編號﹕06618）孖展銷情熱烈，阿里健康 （00241） 本周宣布中期業績後獲多家券商唱好，資金追捧醫療股，帶動部分醫療股股價上升。阿里健康股價連續第二日大漲，開市報21.5元，盤中一度急升8%至22.9元。阿里健康中午收報22.8元，升7.78%，成交額近12.5億。

錦欣生殖 （01951） 今日升逾7%，開市報13.1元，股價一度升至14.0元，錦欣生殖中午收報13.7元，升6.5%。

一文看清阿里健康中期業績，詳情可看【下一頁

京東健康孖展錄得超過770億，傳京東健康將於下周一提前結束招股，詳情可看【下一頁

希瑪眼科 （03309） 則升逾5%，開市報5.88元，盤中升至6.2元，中午收報6.2元，升5.3%。

至於今年新上市的微創外科醫療器械公司康基醫療 （09997） 及腫瘤醫療集團海吉亞醫療 （06078） 股價同樣造好，康基醫療升3.5%，中午收報15.3元，海吉亞醫療升2.4%，中午收報50.8元。

相關文章﹕

微創醫療股價飈近8%　獲納入MSCI香港指數昨生效

【醫藥股】工銀國際：生物科技股明年「驗證成色」 看好傳統藥企、CRO

 

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 醫療科技 海吉亞醫療（06078） 康基醫療（09997） 希瑪眼科（03309） 錦欣生殖（01951） 京東健康（06618） 阿里健康（00241）

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