大快活半年多賺13%至6500萬元獲逾1.2億元保就業資助　中期息每股30仙增3成

▲ 【業績】大快活半年多賺13%至6500萬元 中期息每股30仙增3成

大快活 （00052） 公布截至9月底止半年，純利上升13.4%至6495.1萬元，每股基本盈利為50.14仙，增加13.2%。撇除政府補助的港幣1.429億元及資產減值虧損4,760萬元，虧損為 3,030萬元。期內，收入減少16.4%至12.87億元，董事會建議派發中期股息每股30仙，增加30.4% 。

在上半財年，大快活在政府的保就業計劃獲得1.22億元資助，在持牌食物業界別資助計劃獲得2090萬元資助。

期內，香港餐廳收入下跌15.9%至12.4億元，但分部溢上升57%至1.1億元；內地餐廳則錄得1222.9萬元虧損。大快活指出，政府一系列的防疫措施對餐飲行業造成了沉重打擊 ，儘管政府的保就業津貼抵銷了部分衝擊，但公司的溢利亦無可倖免地受到一定的影響。

期內，大快活開設了4間新店鋪，包括當中3間位於香港、1間位於內地。截至9月底於香港合共經營157間店鋪，在內地經營13間店舖。

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編輯：吳敏芳