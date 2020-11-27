【新冠疫苗】高盛：生物科技公司Moderna明年收入逾130億美元

▲ 投資銀行高盛分析指，美國生物科技公司Moderna（莫德納）明年收入或將超過130億美元。

新冠肺炎疫情在全球蔓延近1年，美國每日確診患者以10萬人起跳，輝瑞（Pfizer）等藥廠陸續宣布，有效疫苗已經誕生，為環球市場帶來鼓舞。預計醫藥業公司陸續受市場追捧，投資銀行高盛分析指，美國生物科技公司Moderna（莫德納）明年收入或將超過130億美元。

根據外媒《Barron’s》報導，高盛分析師Salveen Richter早前發表的研究報告指出，生物科技公司Moderna已與歐盟執委會簽訂了1.6億劑疫苗預購合約，亦與美國政府達成協議，同意以15.3億美元出售1億劑疫苗，並可選擇額外加購4億劑疫苗。另外，該公司亦與加拿大、瑞士、英國、以色列等國簽訂疫苗供應協議。

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料Moderna明年收入133億美元

Richter保守估計，今年第四季Moderna可售出2,000萬劑疫苗，料獲約3億美元收入，預計明年將出售7.5億劑疫苗，預估收入多達133億美元。Richter認為，在此情況下，Moderna的獲利表現將大幅改善，從2020年每股虧損1.20美元增至2021年每股盈餘近8.70美元。

Moderna早前發表報告指，第三階段臨床試驗初步結果顯示，研發的新冠肺炎病毒候選疫苗， 防範新冠肺炎效力可達到94.5%。Moderna亦預計，11月底將公布第三階段臨床試驗最終數據，並預料將在11月底前，獲得美國食品藥物管理局（FDA）疫苗緊急使用許可。此外，藥廠輝瑞亦已申請FDA緊急授權，阿斯利康與牛津大學亦在早前宣布，他們的疫苗對能有效抵抗新冠肺炎病毒。

不能單靠疫苗壓止疫情

但Moderna首席醫學長Tal Zaks認為，大眾或能借助疫苗防止自己因感染新冠病毒而患上重病，但並未有確實證據能阻止病毒傳播。即使藥品生產商以驚人速度生產安全有效的疫苗，但要完全終結全球大流行，可能還需要一段時間。

責任編輯：李彥煒