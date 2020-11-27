【美國大選】特朗普擬再作特赦 靠女婿親信決定人選

▲ 特朗普據報有意於離開白宮前再特赦其他人，女婿庫什納也會給予建議。

美國大選幾乎塵埃落定，美國總統特朗普宣布特赦前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）。美媒報道，特朗普有意於離開白宮前再特赦其他人，他更聽取女婿庫什納等親信的意見，決定特赦人選。

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《華盛頓郵報》報道，特朗普（Donald Trump）正參考親友的意見決定特赦何人。特朗普長女伊萬卡（Ivanka）的丈夫庫什納（Jared Kushner），過往在特朗普決定特赦人選方面，一直發揮重要的作用。

此外，報道指特朗普也有向朋友、家庭成員及電視節目主持，就特赦事宜徵詢意見。

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外界一直關注特朗普的特赦人選，《紐約郵報》早前分析指，特朗普可能會特赦於通俄門認罪的前外交政策顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）。帕帕佐普洛斯承認，就與俄官員會面一事向聯邦探員作假證供。

外界甚至揣測特朗普可能選擇特赦自己，但有法律專家認為這是前所未有的做法，預計將被聯邦最高法院否決。

責任編輯：鄭錦玲