【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折

▲ 今日（11月27日）是黑色星期五購物日，本地一眾網購平台紛紛推出優惠，搶攻節日生意。（莎莎網站圖片）

今日（11月27日）是黑色星期五購物日，除了外國網購平台一貫有優惠之外，本地一眾網購平台紛紛推出優惠，搶攻節日生意。

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HKTVmall

超過20萬件貨品額外9折，只限今天。只要選購有「輸入"BlackFri"享9折」標籤的產品，結賬時輸入優惠碼「BlackFri」，即享額外9折。

屈臣氏

易賞錢會員於屈臣氏電子商店購物，全場貨品額外9折，只限今天。即日起至11月29日，易賞錢會員於電子商店單一消費滿800元，再於Facebook參與遊戲，更有機會贏得PlayStation 5一部。

莎莎

網店限定Black Friday 5元、15元、50元、115元閃購專區。網店亦有指定貨品買一送一，包括保濕精華噴霧、妝前乳等；以及「黑五大割價區」，Laura Mercier、Kiehl's等品牌低至2折、精選香水品牌如Christian Dior、Jo Malone等低至58折。

L'OCCITANE en Provence

L’Occitane Black Friday網店今日限定優惠，購買指定200元以下聖誕限量套裝，即享買3送1優惠(共4件)、8折購買指定薰衣草、馬鞭草及皇牌洗護套裝。

友和Yoho

網店黑色星期五優惠帶來多款99元產品，包括IRIS OHYAMA Ricopa IH 電磁爐、IMASU 小太陽電暖器、Booster Pokebot 按摩槍等。此外，iPhone 12 mini 64GB更低至5,499元。

MyDress

即日起至下星期一Cyber Monday，一連4日精選女裝、護膚品低至11元起。

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責任編輯：朱悅瀅