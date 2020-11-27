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【Black Friday】亞馬遜發放39億元聖誕花紅　防員工旺季罷工

Hot Talk 12:02 2020/11/27

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【黑色星期五】亞馬遜發放39億元聖誕花紅　防員工旺季罷工

外國熱門購物節黑色星期五（Black Friday）（11月27日）及網路星期一（Cyber Monday）到來 ，亞馬遜預計本季收入將首次超過1000億美元，為防止員工在旺季發起工業行動，公司宣布將發放一次性5億美（約39億港元）元的聖誕花紅予前線員工。

亞馬遜電子商務集團運營主管Dave Clark周四表示，從12月1日至12月31日在美國工作的全職員工將獲得300美元花紅， 兼職工人將獲得150美元花紅；另外在英國的員工將分別獲得300元英鎊及150元英鎊花紅。獎金將適用於倉庫工人和送貨司機。 通過Amazon Flex app工作的司機將獲得100美元的獎金，但前提是他們在12月至少工作了20個小時。

Clark指出，這使今年全球特別獎金和激勵的總支出達到超過25億美元，當中包括今年早些時候發放的5億美元感謝獎金。

在新冠肺炎疫情下，網購大行其道。亞馬遜在黑色星期五前夕引述Adobe 預測，美國消費者在黑色星期五的支出預計達到100億美元，較去年升40%。與此同時，一個由數十個倡導團體和工人工會組成的聯盟正在尋求擾亂亞馬遜供應鍊和物流，以抗議爭取加薪、工人安全和福利。 這些團體還要求該公司減少對環境的影響，並繳納更多稅款。

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