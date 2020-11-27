[5G 概念股] 中國鐵塔宣布 已累積承建逾70萬座5G基站

內地加快發展5G商用步伐，全國最大電訊基站承建商中國鐵塔(00788) 董事長佟吉祿在本年度世界5G大會中表示，集團已累積承建逾70萬座5G基站，當中97%利用現有站址資源改造。鐵塔中午報1.23元升0.8%。

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同一場合工信部副部長劉烈宏表示，目前中國５Ｇ獨立組網初步實現規模商用，網絡覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。截至目前中國獲得入網許可終端已達253款，其中5G手機218款，價格已逐步下探到1500元人民幣左右，還有進一步下探的空間。另外，發改委副秘書長蘇偉亦表示，要重點做好三項行動推動5G建設與發展：一是5G網絡完善行動；二是5G應用躍升行動；三是5G共享共贏行動。5G的發展離不開全球化，堅決反對科技霸凌，將以實際行動持續深化與世界各國和相關組織的合作，堅持推進開放發展。

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