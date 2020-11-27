【內銀股】金融數字化料加快 內銀股炒起工商銀行彈逾2%

中國金融數字化發展聯盟昨日（26日）正式成立，首批成員單位達到202間，聯盟發佈了首份研究《2020消費金融數字化轉型主題調研報告》，同時發佈「信盟鏈」與「實時多頭」等共享平台，加強風險數據覆蓋及更新，達到各類金融機構信息共享及風險管理，市場預計金融業的數字化速度將加快，帶動一眾內銀股造好。

其中工行 （01398） 升超過2%，交行 （03328） 亦升近2%，農行 （01288） 升約1%，建行 （0939） 及中行 （03988） 則升不到1%，至於原本金融數字化較強的招行則不升反跌。

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