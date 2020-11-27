【宏觀中國】央行報告「不讓錢溢出來」　貨幣政策轉中性常態化

中國人民銀行發布《2020年第三季中國貨幣政策執行報告》，講明既不讓市場缺錢，又堅快不搞大水漫灌，也不讓市場的錢溢出來。

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對於央行的報告，券商有不同的評論，惟普遍都認定央行的貨幣政策回歸常態化及中性，短期繼續延續穩定性，但逐步由階段性容忍槓桿提升，向穩槓桿回歸，防風險的重要性明顯上升。

海通證券指，央行提到中國經濟增長好過預期，下個階段穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，保持廣義貨幣供應量（M2）和社融規模增速跟名義國內生產總值增速基本匹配。

平安證券預期，無論是債券市場還是股票市場，貨幣政策過早或過度退出被視為最大風險之一。因此，貨幣政策節奏的精準把握，對於穩定和引導市場預期頗為重要。

對此，國泰君安分析指，未來政策會逐步回歸常態化，但考慮到應對可能的「灰犀牛」風險衝擊、海外不確定性有增無減，政策退出或較為困難。另外，未來若因資金面收緊導致貸款利率轉為持續上行，則可能帶來一定緊信用效果，或成為貨幣政策微調的催化劑。

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中信證券報告指，明年社融增速與M2增速均有可能較今年底回落2個百分點左右，大體回落至較2019年底略高的水平區間，而受益於明年較高的GDP增速，整體宏觀槓桿率將有望保持平穩。

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記者：林衛