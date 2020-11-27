【阿里巴巴9988】阿里雲提供人工智能技術 助太古可口可樂智能化轉型

阿里巴巴（09988）旗下的阿里雲與太古可口可樂簽訂合作協議。阿里雲將會為提供數碼科技、人工智能和人工智能物聯網等技術，以協助太古可口可樂的生產、供應鏈、物流、營銷等方面邁向數碼智能化。

【港股追蹤】摩通高盛齊上調六福評級 指盈利倒退惟派息有驚喜 詳情請看[下一頁]

該合作將涵蓋香港及台灣，有關細節將於日後公布。當中包括，透過阿里雲AIoT智能硬件的實時監測技術，以提升太古可口可樂供應鏈的精準度和效率。

【大行點睇】麥格理予阿里健康「跑贏大市」評級 上調明年每股盈利預測近一倍 詳情請看[下一頁]

阿里巴巴集團副總裁肖利華稱，本次合作不僅能將全面提升可口可樂的運營效率，更為行業的全鏈路數智化轉型樹立新的標準。太古可口可樂總裁蘇薇表示，數碼化是企業經營戰略中重要的支柱，太古可口可樂一直在推動飲料行業與訊息技術行業進行深度融合，繼而引領行業發展和產業升級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機