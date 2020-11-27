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【鱷王身家】達里奧新加坡開家族辦公室　「新加坡和中國關係良好」

Hot Talk 11:32 2020/11/27

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現年71歲的達里奧宣布在新加坡成立家族辦公室

知名對沖基金經理橋水（Brigdewater）創辦人、現年71歲的達里奧（Ray Dalio）高調宣布，在新加圾設立家族辦公室（Family Office），處理達里奧在亞洲地區的投資和慈善事務。達里奧近年大為看好中國資本市場和國力發展，達里奧在聲明中也突出其看好中國的看法，形容「30年來新加坡和中國關係良好」。

據彭博統計推算，達里奧身家達150億美元，為近年另一知名的商業領袖宣布在新加坡設立家族辦公室，英國家電品牌Dyson 創辦人James Dyson、海底撈 （06862） 創辦人張勇夫婦也在當地成立同類家庭財富管理平台。

達里奧：螞蟻威脅銀行體系、中國監管合理 橋水續捧中國，詳情可見【下一頁】

達里奧︰人民幣將成儲備貨幣 「比所有人預期都快」，詳情可見【下一頁】

外電引述達里奧聲明指：

達里奧很喜歡中國與新加坡，並懷有敬佩之情，對這一地區的發展感到振奮。

香港近年也有意加強發展家族辦公室，包括在施政報告提出，由投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

6大方向促進香港金融發展　施政報告金融及經濟政策懶人包，詳情可見【下一頁】

相關文章：

【鱷王達里奧】橋水旗艦對冲基金據報今年回報跌18%

【美元危機】達里奧：時機在中國一方　人民幣國際化改寫世界秩序

基金 財富及資產管理 達里奧 投資推廣署 對沖基金 施政報告 新加坡 家族辦公室 海底撈（06862）
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