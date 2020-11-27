【港股追蹤】摩通高盛齊上調六福評級　指盈利倒退惟派息有驚喜

摩根大通發表報告指，六福(00590) 公布截至今年9月底止2021財年中期業績，盈利按年下跌41%至2.91億元，大致符合早前公布的盈警，相信是次業績驚喜為即使增長乏力，但總派息仍按年持平，派息比率約100%。



該行提到，集團管理層在電話會議上帶出的訊息頗為正面，包括內地業務於10月及11月的同店銷售轉為增長單位數；內地今年開店數目指引由150間升至250間；及有信心於下半財年的經營利潤率逾10%。該行預期，集團下半財年收入及經營利潤可分別錄39%及73%的按年增長。

摩通上調六福股份目標價，由19元升至22元，評級維持「增持」，相信更容易的比較基礎，以及香港業務趨穩，有助集團基本面改善。

另一間大行高盛亦看好，六福與周大福相似，即使遊客於下半財年的貢獻有限，但因基數低，預期六福港澳業務的同店銷售跌幅可收窄。另一方面，雖然近期盈利受壓，但集團中期派息比率仍超過100%，該行估計其於2021至2023財年可維持5%的穩定股息收益率。

高盛上調六福股份目標價，由23元升至24元，評級維持「買入」，但下調集團2021財年盈利預測12%，以反映上半財年業績、港澳同店復甦延遲，及於內地更為進取地開店。至於2022及2023財年盈測則調升1%至6%，以反映店舖滲透增加，及金飾產品毛利率改善。

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