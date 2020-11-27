【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）

▲ Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。

Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）全球熱賣，香港機迷一機難求。Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。

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Jim Ryan日前接受外國媒體TASS採訪時提到，Sony也學習到不會再在疫情期間發佈新款遊戲機。除了需求遠超想像，從生產方面來說也是個挑戰，無法讓任何人進入工廠，要遠程製作PS5如此精密的電子設備實在太困難。

他又透露，截止目前，所有PlayStation 5都已正式售出。而Sony現時正加緊生產，盼今年底前能有更多PS5出貨，同時呼籲玩家可持續與在地通路商聯繫，避免購買炒賣貨。

值得一提的是，香港將在今（27日）起舉行第二次預售，除了Sony官方網站及PlayStation網站外，也有不少大型連鎖網店進行抽籤預售，可參考以下網址：

Sony： https://regional.sony.com.hk/store/zh/（登記日期為：11月27日至12月2日）

PlayStation ： https://store.playstation.com/zh-hant-hk/latest（登記日期為：11月27日至12月3日）

Aeon ：https://www.aeoncity.com.hk/

豐澤 ：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration（登記日期為：11月27日至12月6日）

Log-on ：https://bit.ly/ps5-reg（登記日期為：11月27日至12月28日）

THE CLUB （非抽籤）：https://shop.theclub.com.hk/marketing/ps5.html（登記日期為：11月27日起）

責任編輯：曾曉汶