【大行點睇】麥格理予阿里健康「跑贏大市」評級　上調明年每股盈利預測近一倍

麥格理發表的研究報告指，阿里健康(00241) 上半財年收入按年增長74%，好過預期，毛利率按年改善0.9%，亦好過預期。期內商品交易額增長反彈至50%，付費用戶亦按年增長56%，將公司評級由「中性」提升至「跑贏大市」，以反映利潤改善的影響。



該行將阿里健康2021至2023年每股盈利預測分別提升94%、86%、108%，目標價由20.17元升至24元。

麥格理指出，疫情對阿里健康(經營指標帶來四方面的改善，其中活躍消費者按年增長56%，整體商品交易額按年升五成，毛利率及配送成本方面亦有改善。此外公司亦有推出診症的試驗計劃及醫療健康訊息系統，希望拓展服務領域，雖然相關收入貢獻短期仍然有限，不過試驗計劃有助阿里健康獲取及維持線上流量並透過其他增值服務變現。

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