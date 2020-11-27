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【牛津疫苗】專家質疑有效率 阿斯利康宣布再進行試驗

環球社會熱點 11:02 2020/11/27

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藥廠阿斯利康宣布，會為與牛津大學合作研發的新冠疫苗再進行新試驗。

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗早日面世。牛津疫苗試驗出錯，意外發現半劑注射新冠疫苗方案，可令新冠疫苗有效率達90%，但專家質疑數據。藥廠阿斯利康宣布，會為與牛津大學合作研發的新冠疫苗再作新試驗。

【牛津疫苗】有效率遭質疑 阿斯利康：仍達審批門檻 【下一頁】

【牛津疫苗】英國最快下周批准 首批安排醫護注射 【下一頁】

牛津疫苗的試驗數據公布後，持續遭受質疑。美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）表示，牛津疫苗試驗期間只有55歲以下的志願者接受半劑注射，而兩劑注射組別則涵蓋年齡較大者。他認為兩組表現出現明顯差距，可能是統計上的巧合和偶然得出的結果。

SVB Leerink分析師波格斯（Geoffrey Porges）更於投資者報告中表示，阿斯利康試圖強調90%的效果，他認為牛津疫苗永不可能在美國獲得授權。

【澳洲疫情】政府擬強制入境需出示接種新冠疫苗證明 【下一頁】

阿斯利康周四（26日）表示，將使用半劑注射方案進行一項新試驗。該公司預料，新試驗不會影響監管機構批准疫苗的時間表。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）表示，新試驗料為跨國研究，但由於研究團隊已知半劑注射的療效高，會安排較小規模的志願者參與試驗，預計會較之前的試驗更快取得結果。

責任編輯：鄭錦玲

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