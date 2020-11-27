【宏觀中國】首10月累計增速轉正　超過六成行業利潤呈增長

自國內復工復產後，工業生產的景氣度持續好轉，盈利恢復的情況延伸至不同行業。國家統計局公布，10 月規模以上工業企業利潤同比增長28.2%，增速比9月加快18.1個百分點，主要因去年基數低及投資收益增加所致。

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值得注意是，首10個月工業企業實現利潤5萬億元（人民幣，下同），同比增長0.7%，乃年內累計利潤首次由負轉正，意味企業利潤終於回到疫前水平。

綜合分析，首10個月的工業企業共有幾項特點。首先，超過六成行業已實現利潤增長，在41個工業大類行業中，有25個行業的利潤錄得增長，比首9個月增加4個，其中12個行業的增速達雙位數。

其次，汽車企業在貨車、新能源汽車產銷改善下，首10個月利潤增長6.6%，增速比首9個月加快3.6個百分點。

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第三，在消費品製造業中，農副食品加工、食品製造、造紙及煙草的行業利潤，保持有10%至30%的雙位數增速。

最後，原材料製造業的利潤出現顯著修復，有色、化工、建材等行業累計利潤增長介乎0.9%至5%，增速回復小幅度增長或實現由負轉正。

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記者：林衛