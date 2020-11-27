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【買樓理財】東區藍籌指標跪低　太古城兩房跌穿千萬　投資者開心接貨

股樓投資 11:07 2020/11/27

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第四波疫情爆發，加上新一份《施政報告》既無減辣，亦無放寬樓按，影響業主持貨心態，就連藍籌屋苑，兼有樓市寒暑表之稱的太古城，也受影響，其中鳳山閣一個高層兩房戶，成交價低見930萬元，創本月新低。

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題【下一頁

美聯吳肇基說，太古城鳳山閣高層H室，實用面積530平方呎，兩房間隔，近期叫價減至990萬元，其後再減多60萬元，終以930萬元連租約易手，實用呎價17,547元，屬市場旬價。翻查成交紀錄，同座中低層H室，今年8月以980萬元賣出，實用呎價約18,491元。

【元朗山水盈】現樓洋房、會所一覽無遺　靚到可以在家Staycation？【下一頁

吳肇基續指，買家為長線投資客，鍾情屋苑收租潛力，加上樓價吸引，故斥資入市作投資之用。資料顯示，原業主於2010年12月，以530萬元購入單位，持貨近10年，現賬面賺400萬元，物業期內升值約75%。

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撰文 : 黄卓賢

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