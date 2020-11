美國大選結果幾乎塵埃落定,拜登成為美國候選總統,惟美國總統特朗普遲遲未認輸。特朗普在感恩節表示,選舉人團投票給拜登,他將會離開白宮。這是特朗普首度發表暗示會離開白宮的言論。

特朗普周四指,在現時的情況下,他「很難」(hard)承認落敗。

在被問及若選舉人團確認拜登贏出大選,他會否離開白宮時,特朗普回應指:

「我肯定會,我肯定會,你們會知道的。」

(Certainly I will, certainly I will and you know that.)