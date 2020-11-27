【新冠疫苗】阿斯利康或啟動新一輪試驗　專家憂影響審批進度

▲ 【新冠疫苗】阿斯利康或啟動新一輪試驗

英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，意外發現半劑注射方案有效率達90%。阿斯利康出錯令外界質疑其數據的可信性。阿斯利康行政總裁Pascal Soriot表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。部分專家認為，這可能會阻礙迅速獲得美國和歐洲聯盟監管部門批准的機會。

阿斯利康可能會啟動新一輪試驗，而非給目前正在進行的美國試驗增添一個試驗組。新試驗將評估降低劑量後的疫苗效果。阿斯利康早前的研究顯示，低劑量的效果更好。阿斯利康及疫苗研發伙伴牛津大學表示，最初接種較低劑量，隨後再注射完整的劑量，可以達到90%的有效性，而注射兩劑完整劑量的有效性則為62%。

該公司承認此前一些人之所以接種半劑是因為疫苗裝瓶時發生了錯誤，這引發了外界的擔憂。新試驗的目的是確認疫苗有效性是否可達到90%。Soriot表示，預計新一輪試驗不會妨礙英國和歐盟的監管審批。

美國輝瑞與德國合作伙伴研發的疫苗，以及美國公司莫德納研發的疫苗，試驗結果都顯示防護力超過9成。

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編輯：吳敏芳