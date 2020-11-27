  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (五) 10:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遷離中國】蘋果擬將iPad及Macbook生產線移往越南　鴻海：對市場傳言不予評論

科技 10:21 2020/11/27

分享：

路透社報道指，蘋果正計劃將部分Macbook及iPad生產線移出中國，並將落腳於越南，預計可於2021上半年正式投產。

中美貿易戰持續，路透社日前引述消息人士報道，蘋果產品的主要代工廠商鴻海旗下的富士康（Foxconn），正計劃將部分Macbook及iPad生產線移出中國，並將落腳於越南，預計可於2021上半年正式投產。

台廠和碩於印度投資逾11億元　興建iPhone工廠

【中美角力】富士康擬墨西哥設新廠　遷移iPhone生產線至當地

據路透社報道指，蘋果的Macbook及iPad新生產基地位於越南東北部北江省。鴻海斥資2.7億美元成立新公司「FuKang Technology Company Limited」，已做好布局及擴建工廠的準備計劃。消息指，鴻海除了從中國移出部分Mac及iPad產品外，也將在新工廠組裝Sony電視及鍵盤等零件。

報道提到，該名消息人士表示蘋果希望在短時間內盡可能地實現供應鏈多元化，避免生產線過份集中於部份地區。而早前鴻海也與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，並已投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

惟報道則未有提及受影響的iPad及MacBook型號，而且未也未透露該廠將佔總產量的比例。鴻海其後發表聲明，回應稱該企一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言，而蘋果暫未回應、Sony則拒絕評論。

【印度商機】外媒：三星擬將部分手機生產線搬至印度　產出價值達3000億元

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【iPhone】iFixit 拆解 iPhone 12 Pro Max　主鏡頭尺寸較iPhone 12增47%
2020/11/23
【iPhone】iFixit 拆解 iPhone 12 Pro Max　主鏡頭尺寸較iPhone 12增47%
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
2020/11/22
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
【iPhone 12】因應iPhone 12訂單需求　富士康向離職回巢員工派5千元獎金
2020/11/04
【iPhone 12】因應iPhone 12訂單需求　富士康向離職回巢員工派5千元獎金
【蘋果iPhone】蘋果或在印度組裝新iPhone SE　避免20%高進口關稅
2020/06/19
【蘋果iPhone】蘋果或在印度組裝新iPhone SE　避免20%高進口關稅
富士康 全球化 貿易戰 貿易 墨西哥 中國 印度 越南 路透社 富士

下一篇文章

【每日焦點】英國轉賣商炒賣PS5賺2千萬　百度地圖涉竊14億用戶資料遭下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5
【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5
【TikTok】蘋果開創TikTok帳戶半年終正式使用　一口氣上傳4影片宣傳iPhone 12 mini
【TikTok】蘋果開創TikTok帳戶半年終正式使用　一口氣上傳4影片宣傳iPhone 12 mini
【追蹤用戶】百度地圖涉竊14億用戶資料　遭Google Play強制下架
【追蹤用戶】百度地圖涉竊14億用戶資料　遭Google Play強制下架
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！