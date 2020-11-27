【遷離中國】蘋果擬將iPad及Macbook生產線移往越南　鴻海：對市場傳言不予評論

▲ 路透社報道指，蘋果正計劃將部分Macbook及iPad生產線移出中國，並將落腳於越南，預計可於2021上半年正式投產。

中美貿易戰持續，路透社日前引述消息人士報道，蘋果產品的主要代工廠商鴻海旗下的富士康（Foxconn），正計劃將部分Macbook及iPad生產線移出中國，並將落腳於越南，預計可於2021上半年正式投產。

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據路透社報道指，蘋果的Macbook及iPad新生產基地位於越南東北部北江省。鴻海斥資2.7億美元成立新公司「FuKang Technology Company Limited」，已做好布局及擴建工廠的準備計劃。消息指，鴻海除了從中國移出部分Mac及iPad產品外，也將在新工廠組裝Sony電視及鍵盤等零件。

報道提到，該名消息人士表示蘋果希望在短時間內盡可能地實現供應鏈多元化，避免生產線過份集中於部份地區。而早前鴻海也與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，並已投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

惟報道則未有提及受影響的iPad及MacBook型號，而且未也未透露該廠將佔總產量的比例。鴻海其後發表聲明，回應稱該企一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言，而蘋果暫未回應、Sony則拒絕評論。

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責任編輯：曾曉汶