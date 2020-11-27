【港股市況】恒生指數午後初段跌約50點　內銀造好工行升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟。恒生指數開報26758點，跌60點，早市曾跌百點，其後大市反覆偏軟，恒指中午收報26776點，跌42點。內銀逆市造好，工行 （01398） 升2%；阿里健康 （00241） 再升逾7%；小米 （01810） 跌2%。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【13：50】大市跌幅收窄至約20點，報26797點。

【13：43】美團 （03690） 下周放榜，股價午後再升逾2%，高見315.6元。

【13：34】大快活 （00052） 績後升逾3%，高見18.58元。大快活半年純利上升13.4%至6495.1萬元，派發中期股息每股30仙，增加30.4% 。

大快活半年多賺13%至6500萬元獲逾1.2億元保就業資助 中期息每股30仙增3成

【13：32】港股午後初段跌約50點，恒指跌48點，報26771點。

【12：00】恒指中午收報26776點，跌42點。內銀逆市造好，工行 （01398） 升2%；阿里健康 （00241） 再升逾7%；小米 （01810） 跌2%。

【11：50】滙豐 （00005） 最新倒升，報42.05元，升0.1%。

【11：46】滙豐 （00005） 跌幅收窄，今早曾跌2%，最新報42元，暫無升跌。

【11：44】港股中午收市前跌近70點，報26752點。

【11：38】上證半日跌近0.1%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.4%。

【11：13】港視 （01137） 升近2%，高見11.74元。CEC國際 （00759） 升逾1%。消息指，本港新增約92宗確診感染新冠病毒個案，為第四波疫情單日最多。

【防疫措施】消息：周五確診92宗、累計個案逾6000 周四起宴會限40人、關閉酒吧及派對房間（附防疫措施重點）

【11：11】阿里健康 （00241） 升幅擴大至逾6%，高見22.75元。

【10：52】壹傳媒 （00282） 升逾17%，高見0.305元。壹傳媒公布就出售台灣物業已簽訂意向書，交易連租約成交，代價17.5億新台幣（約4.76億港元）。

壹傳媒擬賣台灣物業 套現近5億、股價升近兩成

【10：48】大市跌幅收窄至約50點，報26766點。

【10：46】捷心隆 （02115） 跌逾2成，低見1.3元。

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【10：40】昨急瀉的濠江機電 （01408） 今早反彈逾3%，高見0.88元。濠江機電為近月在微信、WhatsApp等社交「炒股老師」群組流傳的股份之一，昨曾急插88%。

【微信女】濠江機電洗倉曾暴跌88% 「微信女股」又一爆煲

【10：32】內壽股個別發展，國壽 （02628） 會0.6%；平保 （02318） 先升後回，暫無升跌；財險 （02328） 跌近0.5%；太保 （02601） 跌1%。

【10：23】中芯國際 （00981） 升近1%。8英吋晶圓計劃加價。

【中芯股價】中芯國際逆市彈3% 客戶需求強勁訂單飽滿 8英吋晶圓計劃加價

【10：14】光伏股卡姆丹克 （00712） 升逾7%；順風清潔能源 （01165） 升逾11%；協鑫新能源 （00451） 升0.6%。

【10：11】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌近0.3%；美團 （03690） 升0.3%；小米 （01810） 跌1.1%。

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【10：06】比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌近0.9%；華晨 （01114） 、恒大汽車 （00708） 跌逾1%；長汽 （02333） 逆市升2%。

【10：03】大市跌幅擴大至105點，報26715點。滙豐 （00005） 跌2%，報41.15元。

【09：47】中資金融股逆市上升，建行 （00939） 升1%；工行 （01398） 升近1.5%；中行 （03988） 升近0.4%；農行 （01288） 升1.7%。

【09：46】東風 （00489） 升逾3%，高見8.44元。東風進軍電動車領域後，與國家電網簽訂深化戰略合作協議，推動新能源汽車與能源互聯網融合發展。

【熱炒車股】東風與國家電網簽戰略協議拓電動車與能源互聯網 大型智能電動SUV預生產

【09：44】港股初段偏軟，大市跌約33點，報26786點。

【09：42】六福 （00590） 升逾2%。六福半年純利下跌41.3%至2.9億元，連特別息派0.5元。

【零售寒冬】六福升逾2% 半年度純利少賺41% 連特別息派0.5元

【09：41】京東 （09618） 升0.4%。京東分拆來港上市的京東健康 （06618） 第二日招股，綜合多家券商數據，截至上午9時30分，已錄得孖展716.48億元，超額認購53.16倍。

【09：39】阿里健康 （00241） 股價再升4%，高見22.3元。

【09：36】波司登 （03998） 績後升一成，高見3.6元。波司登 （03998） 半年股東應佔溢利為4.86億元人民幣，按年升41.8%，派中期息3.5港仙。

【業績】波司登半年純利升42% 派中期息3.5仙

【09：32】油價於8個月高位回落，中海油 （00883） 跌2%；中石油 （00857） 跌近0.8%；中石化 （00386） 跌1.8%。

【09：31】中國10月規模以上工業企業利潤按年增加28.2%。

【09：28】滙豐 （00005） 跌1.7%；中移動 （00941） 跌0.3%；騰訊 （00700） 平開；港交所 （00388） 跌0.2%；友邦 （01299） 逆市靠穩升0.1%。

【09：20】恒生指數開報26758點，跌60點。阿里巴巴 （09988） 逆市升0.7%；美團 （03690） 回吐近0.2%。

【09：14】即月期指開報26790點，跌8點。

【09：03】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：37】恒指黑期跌約34點，報26738點。道指期貨跌88點，報29740點。

【08：00】優品360 （02360） 公布中期業績，公司擁有人應佔溢利按年增加1.65倍至3569萬元，派中期息2仙。

【業績】優品360中期多賺1.65倍 派中期息2仙

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦股價折合報41.17元，跌2%；渣打 （02888） 倫敦股價折合報47.73元，跌2.3%。

【07：30】美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟，市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，德國DAX指數收報13286點，跌3點或0.02%；英國富時100指數收報6362點，跌28點或0.4%；法國CAC指數收報5566點，跌4點或近0.1%。

恒指夜期收報26748點，跌50點，低水71點。

美股休市歐股偏軟 恒指夜期跌50點

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責任編輯︰梁浩碩