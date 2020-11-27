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【港股市況】恒指黑期跌約34點　道指期貨跌88點（不斷更新）

股市 09:14 2020/11/27

分享：

港股市況不斷更新

美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟。恒指夜期收報26748點，跌50點，低水71點。滙豐 （00005） 倫敦股價折合報41.17元，跌2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【新股IPO】京東健康6618首日招股火熱　孖展達707億、超購51倍（不斷更新）

【MPF】強積金本月勁彈6% 帶挈打工仔共賺約617億元

即市走勢：

【09：14】即月期指開報26790點，跌8點。

【09：03】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：37】恒指黑期跌約34點，報26738點。道指期貨跌88點，報29740點。

【08：00】優品360  （02360）  公布中期業績，公司擁有人應佔溢利按年增加1.65倍至3569萬元，派中期息2仙。

【業績】優品360中期多賺1.65倍　派中期息2仙

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦股價折合報41.17元，跌2%；渣打 （02888） 倫敦股價折合報47.73元，跌2.3%。

【07：30】美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟，市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，德國DAX指數收報13286點，跌3點或0.02%；英國富時100指數收報6362點，跌28點或0.4%；法國CAC指數收報5566點，跌4點或近0.1%。

恒指夜期收報26748點，跌50點，低水71點。

美股休市歐股偏軟　恒指夜期跌50點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數

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