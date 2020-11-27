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【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增9萬

股市 08:26 2020/11/27

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【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增9萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月27日早上8時15分，全球累計61,378,459宗新冠肺炎確診病例，較上日增加337,806宗。累計1,437,637死亡個案，較上日增加6,090宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 94,850 13,245,587 269,520
意大利 29,001 1,509,875 52,850
英國 17,557 1,578,429 57,128
西班牙 15,212 1,637,844 44,374
法國 13,663 2,235,537 51,041
德國 9,428 1,005,307 15,767
中國 15,767 86,493 4,634
香港 0 5,948 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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