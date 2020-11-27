【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增9萬

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【港股市況】恒指黑期跌約34點 道指期貨跌88點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月27日早上8時15分，全球累計61,378,459宗新冠肺炎確診病例，較上日增加337,806宗。累計1,437,637死亡個案，較上日增加6,090宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|94,850
|13,245,587
|269,520
|意大利
|29,001
|1,509,875
|52,850
|英國
|17,557
|1,578,429
|57,128
|西班牙
|15,212
|1,637,844
|44,374
|法國
|13,663
|2,235,537
|51,041
|德國
|9,428
|1,005,307
|15,767
|中國
|15,767
|86,493
|4,634
|香港
|0
|5,948
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩