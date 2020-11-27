【業績】優品360中期多賺1.65倍派息2仙　股價績後升近4%

▲ 【業績】優品360中期多賺1.65倍 派中期息2仙

優品360 （02360） 公布中期業績。截至9月30日止，優品360公司擁有人應佔溢利按年增加1.65倍，至3569萬元，主要受惠於期間按比例確認政府補貼為其他收入約2105萬元及14萬澳門元（相當於約13.6萬港元），合計款項約2118.9萬元，每股盈利3.6仙，派中期息2仙。

優品360績後高開9.5%，開報2.2元，早段曾高見2.25元，其後升勢回順，優品360半日升近4%，中午收報2.09元，成交345萬元。

期內，優品360錄得收入7.09億元，按年增加16.3%。毛利2.23億元，按年增加6.4%，毛利率31.4%，減少2.9個百分點。

截至9月30日，集團合共經營115間連鎖零售店舖，包括112間香港

零售店舖及3間澳門零售店舖，期內新開設15間店舖（包括13間香港新店舖及2間澳門新店），並關閉3間香港零售店舖。

集團表示，將在中短期內逐步擴展香港的零售網絡，在住宅區內及位於住宅區內的商場物色尋找適合的舖址，推動集團的零售網絡進一步深入本地社區；亦致力於不斷尋找適當機會以拓展其澳門零售網絡。

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責任編輯︰梁浩碩