▲ 美股休市歐股偏軟 恒指夜期跌50點

歐洲股市偏軟 英股跌0.4%

美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟，市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，德國DAX指數收報13286點，跌3點或0.02%；英國富時100指數收報6362點，跌28點或0.4%；法國CAC指數收報5566點，跌4點或近0.1%。

恒指夜期跌50點

滙豐 （00005） 倫敦股價折合報41.17元，跌2%；渣打 （02888） 倫敦股價折合報47.73元，跌2.3%。恒指夜期收報26748點，跌50點，低水71點。

油價跌逾1%

市場注視油組及盟友下周舉行的會議，加上美國假期交投淡靜，油價下跌，紐約期油於電子交易時段報44.99美元，跌0.72美元或1.6%。布蘭特期油收報47.8美元，跌0.81美元或近1.7%。

美滙指數變動不大

美元變動不大，美滙指數報92.03，升0.04%。歐元兌美元報1.1912；美元兌日圓報104.24。

美國10年期債息報0.88厘。

紐約期金升0.2%

市場憧憬各國政府推更多支持經濟措施，金價向好，紐約期金收報1808.5美元，升0.2%。現貨金於1815美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩