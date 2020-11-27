【開市9點半】京東健康首日孖展逾700億　專家料首掛可升1成

（1）京東健康（新上市編號：06618）首日招股即氣勢強勁，孖展逾700億元，超額認購51倍，反映全城關注。專家除了預要抽100手才可中一手外，亦預期首日有1成升幅，不過，最緊要是觀望藍月亮招股情況，才決定注碼，但藍月亮的招股時間比市傳的稍遲，現時消息指下周，若再等埋藍月亮招股，可能京東健康的孖展額已給借完。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】京東健康6618首日孖展（不斷更新）

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（2）銀債下周二推，專家建議銀絲族必抽，大手入票100手（每手一萬元），即個人最高限額的100萬元，因今年的「保底息」3.5厘，遠勝港元定存。

【銀色債券】銀債下周二開售 專家教5大招免失穩賺良機

（3）市況好，企業靠炒股都可頂住盤生意。

【業績】廸生創建炒股勁賺逾6000萬元抗零售寒冬 中期純利升12%

（4）康宏最白熱化的一場爭奪戰，雖然現場戰況激列，但在10分鐘後，大戰便結束，下一場要等明年1月。

【康宏爭奪戰】康宏EGM終止未能投票表決 馬時亨狠批「沒有最差、只有更差」

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（5）過去半年餐飲業難捱，寄望明年有疫苗，可刺激經濟復甦。

【大家樂業績】大家樂料續租議價空間增 本財年暫未有「見紅」的機會

（6）一文看清華晨集團的債務處理，華晨汽車股權如何被轉走，連中央都要出聲，打擊逃廢債。

【債務危機】華晨集團破產前轉走百億華晨汽車 遼寧省企接貨疑似已悉數抵押

（7）大行明年策略，周期復甦、先進製造業、可選性消費，明了！

【2021展望】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市 精選三大投資主綫

（8）最新銀行分行應對疫情方法，留意時間。

【香港疫情】三大發鈔行齊縮營業時間 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

（9）外企要求將生產綫搬到越南，已不是新鮮事，不過美國政府換屆，看看情況會否緩和。

傳蘋果要求富士康把部分iPad與Macbook生產綫遷往越南 蘋果未有回應

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉