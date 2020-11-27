【提早關門】滙豐中銀調整營業時間　所有分行提早下午4時關門

新冠疫情第四波來勢洶洶，銀行也要調整營業時間，中銀香港及滙豐銀行分別宣布，於11月26日及11月27日起，把全港分行的關門時間，提早至下午4時。

中銀香港公布，由11月26日（星期四）起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。除指定分行特別安排外，其餘分行於星期一至星期五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。

至於存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午4時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。客戶亦可透過中銀24小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務 。

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中銀香港又指，安泰邨銀行服務中心、上水銀行服務中心、科學園銀行服務中心、香港科技大學分行、愉景灣銀行服務中心將維持特別營業時間安排。香港國際機場分行將繼續暫停營業，直至另行通知，有關分行的自助銀行中心服務維持正常。

至於滙豐，宣布由11月27日（星期五）起調整零售銀行所有分行的營業時間。星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午１時）。

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期間，客戶如需使用銀行服務，可使用滙豐的網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。滙豐分行服務網絡詳情請可瀏覽：https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/branch-finder/

此外，滙豐部份分行將維持特別營業時間安排，包括坪州、梅窩、榕樹灣、香港大學分行，以及文咸東街、長沙灣、海防道及灣仔商業客戶服務中心。至於始創中心分行、香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部暫停營業。

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記者：李兆明