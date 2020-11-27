我在友報曾說過，特區政府有三大任務︰一是抗疫；二是遏制黑暴，將其繩之於法；三是發展經濟，融入大灣區。林鄭的施政報告雖項目繁多，但各條文中大多都與上述3個任務有關。

黑暴問題已有《香港國安法》去對付，不贅。抗疫與經濟要做的事仍多。先說抗疫，市民對政府的抗疫策略一直大有保留，怨其力度不足，不夠進取也！

政府檢疫方法落伍

林鄭認為全民檢疫只是一個口號，因為做不到。我不同意這說法，政府有些理念似未搞清，做法也落後。9月份檢疫時，政府兩個星期才驗了不足200萬人，所以林鄭認為要全民檢驗，就算效率增加1倍，需時也要1個月。從梁振英發給不少KOL的短評中得知，原來政府進行核酸檢測時，仍然用着過時的方法，怪不得林鄭害怕處理不了750萬人的樣本。今年4月，頂尖醫學期刊《刺針》已有研究報告指出，20、30人的樣本可混在一起，若結果是陰性，則這批人全是陰性，不用再驗；若是陽性，則起碼其中1人是陽性，這批人的個人樣本，便要分開重驗一次，找出誰人是陽性。論文發現，用此方法，省時省力，準確性極佳，後來不但武漢、青島等城市都用此方法，美國不少檢驗中心也是10個樣本混合去驗，效率得以大大提高，我倒是想不到香港還是如此落後，未有參考別人的成功經驗。希望政府全面檢視一下自己的程序與資源，看看是否可數倍地提高效率。青島可5天內完成香港要1個月以上的工作，對香港的形象是很不好的。

政府的另一盲點似乎是以為全民檢測未必能清零，所以不值得做。但帳不是這樣算的。全民檢驗，的確不能確保立時清零，總會有漏網之魚，但我們可肯定這會截斷多條傳播鏈，在一定的時限內大幅減少個案。個案一少，政府便可以有足夠的資源，一發現個案便大規模及有針對性地檢驗，這樣可為香港買到時間，並大有機會創造出通關的條件。待疫苗能廣泛使用，問題便大部分解決掉。況且我以前已指出過，以經濟成本效益計，全民驗疫就算效果只能維持三幾個星期，已經是完全值得。

在經濟發展上，我們可引用毛澤東從前的一句名言︰「人的因素第一」。經濟學家重視人力資本，與毛的觀點十分接近。人的因素包含有吸納人才、培養人才及人心的問題。今次施政報告中有項建議，叫「大灣區青年就業計劃」，我十分贊成。政府打算每年動用最多4.32億元，資助香港剛畢業的大學生到大灣區工作，每人最高資助額1.8萬元，從一些報道可知，若薪水是1.8萬元，政府則肯對僱主補貼1萬元，這意味着有些人可得到更高的薪酬及補貼。阻礙香港年輕人到大灣區工作的一個原因，是那裏的起薪點不及香港，但別人機會多、升級快、前途無限，有了這補貼，可鼓勵更多人到大灣區，他們的人數足夠多後，可把大灣區的信息反饋到香港他們的朋友圈中，減少思想障礙。大灣區的發展是香港的機遇，年輕人早點明白是重要的。但光是津貼還是不夠，社會應多推動一些介紹大灣區的資訊計劃，並鼓勵年輕人不要老是躲在自己的舒適地帶之內。

應廢通識科省資源

人的因素重點之一是人心，人心受教育影響。香港不少朋友在黑暴開始後檢視過通識教育的「課程」及考試題目，其中有不少觸目驚心之處，絕非某些教師及教協可推搪過去。我素來支持通識教育這個理念，但其形式卻不必是為此開設一科，讀好歷史、科學、數學等，完全可達到通識的目的，而且更適合高中這個年齡群的學生。有些內容，例如在課室中大談空泛的政治理念，或甚至宣揚港獨，不但可能違法，而且完全不適合中小學生。

施政報告中既然也觸及這一科，估計政府是要作些整頓了。我看整頓的選擇不外乎幾項︰一是乾脆廢了此科；二是把此科視為選修，不是必修；三是對其內容及考卷作出改善。

我認為上策是把此科廢掉，這樣可空出大量學習時間與資源，學生多了空間學習歷史及數理科目。現時只是初中必修歷史，這不足夠，高中也應如此。未來的世界中，科技會非常重要，中學不多學點怎成？

最起碼的方案也是將此科變為選修科。通識科搞得一塌糊塗，政府怎能強制所有的學生去讀，這不是糟蹋我們的下一代嗎？但必須指出，就算是選修，其課程也要根本性改革。中小學所教的，本應是千百年來人類社會沉澱出來的基本知識，而不是一些太有爭議性的題材，後者可在大學及研究院才引入。

我不管某些「教育家」指出甚麼辯解，通識科在港的試驗，已是一場災難，大大的削弱學生慎思明辨的能力，實踐是檢驗真理的唯一標準，希望施政報告只是一個開端，政府要早日解決這問題。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 施政報告推出大灣區青年就業計劃，值得讚許。（資料圖片）