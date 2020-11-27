【強制檢測】政府刊憲  曾到7場所市民須於11月29日或之前檢測

政府刊憲，要求於11月1至11月26日曾到過歌舞群組新增7間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

（一）於醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點



（二）自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測；



（三）於社區檢測中心接受檢測服務



（四）於7個流動採樣亭及樣本瓶派發點接受檢測服務，或索取並交回樣本瓶；或



（五）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。

新增7個指明場所:

●石硤尾九龍仔大坑東道窩仔街彩龍大酒樓

●牛池灣清水灣道45號彩龍皇宮大酒樓

●竹園飛鳳街30號Band Stage

●銅鑼灣恩平道28號4層菲力偉健美中心

●尖沙嘴金巴利道1-23號美麗華商場11樓1104 -1113室菲力偉國際

●太子太子道西長榮大廈8E樂陶演藝中心

●銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場A&B Dance Studio



受檢人士如有病徵應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往社區檢測中心。受檢人士必須於12月2日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。