【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市

市場憧憬施政報告有望放寬樓價1,000萬元以上住宅的物業按揭，不少準買家怕未來樓價或反彈，於施政報告公布前偷步入市。惟港府最後未如市場預期般為住宅減辣，但特首林鄭月娥特地點名要發展屯門西，她指出「屯門 — 赤鱲角隧道」和已進入詳細規劃的港鐵屯門南延線會為發展屯門西部提供契機，故港府正繼續籌劃就龍鼓灘（涉及約220公頃）近岸填海和屯門西沿海（涉及約220公頃）地區發展潛力進行規劃及工程研究，以提升屯門西地區作住宅發展。一名上車客即決定入市屯門屯門巿廣場2房單位。

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中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，施政報告提出致力發展新界西北及擴大鐵路網絡，前景看俏，吸引買家入市。屯門巿廣場2座中層G室，實用面積327平方呎，兩房間隔，原開價500萬元，施政報告周三（25日）公布當天，一名上車客隨即作出洽購，議價至深夜，獲減價27萬元，即拍板入市，最終以473萬元成交，平均實用呎價14,465元。

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鍾宏遠表示，該上車客比較多區後，認為屯門區樓價較低水，而且交通及生活配套完善，加上昨日施政報告提出致力發展新界西北及鐵路網，增添入市信心，即時還價洽購上址。原業主於2014年10月以339萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利134萬元，單位升值40%。

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記者：陳詠妍