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【小米手機】紅米Redmi發布Note 9系列手機　最低999人幣起（多圖）

股市 23:15 2020/11/26

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紅米Redmi發布Note 9系列手機及Redmi Watch

小米 （01810） 旗下紅米手機Redmi召開Note 9系列新品發布會，推出3款新手機，包括Redmi Note 9 4G版本、5G手機Redmi Note 9及Note 9 Pro，售價由999元（人民幣，下同）起。其中，Note 9 Pro搭載了1億像素相機，為小米首次將1億像素下放至Redmi品牌。另外，Redmi Watch亦於同日登場。

印度據報嚴控中國電子產品質量，詳情看【下一頁】

一覧紅米Note 9系列新機及Redmi Watch

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Note 9 4G

Redmi Note 9 4G手機售價：4GB+128GB價999元，6GB+128GB售1099元，8GB+128GB售1299元，8GB+256GB售1499元。

該款手機有4色可選，包括曙光橙、霧光青、煙波藍、羽墨黑。手機鏡頭方面，後置三攝由48MP主攝、8MP超廣角和 2MP景深相機組成，正面是8MP相機。

Note 9 5G

Redmi Note 9 5G手機售價：6GB+128GB售1299元，8GB+128GB售1499元，8GB+256GB價1699元。

該款手機有3色可選，自拍相機為13MP，後置48MP主攝、8MP超廣角和2MP微距相機。

Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro 5G手機售價：6GB+128GB售1,599元、8GB+128GB售1,799元、8GB+256GB售1,999元。

手機鏡頭方面，首發了Samsung新出的108MP ISOCELL HM2感光器，後置有8MP超廣角、2MP微距和2MP景深相機，自拍相機則為16MP。

Redmi Watch

Redmi Watch配備1.4吋的方型螢幕，裝置有心率監測和7種運動模式，續航力為7天，而且也支援小愛同學和多功能NFC，發售價為269元，現已開放預售，將於12月1日正式開賣。

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編輯：袁諾曦

香港股票 小米集團－W（01810） 小米 紅米

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