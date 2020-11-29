【無與輪比@iM網欄】一個時代的終結　當皇冠遠去……

據日媒報道，豐田（Toyota）豪華車系「皇冠」（Crown）將不再使用目前車型生產，並在2022年之後改為SUV車型。換言之，剛在本月初公佈小改款（Facelift）的皇冠，將會是最後一代以房車模樣示人。

曾幾何時，皇冠是筆者的「尖卡」……之一，豐田的可靠動力心臟，配以日式的豪華設計，車內每個人都有舒適的乘坐體驗，混能型號更可大大節省燃料開支。外觀上，原裝鬼面罩上的皇冠標誌，霸氣而不失含蓄，令整輛車像一位昂藏六尺文武兼修，身穿整齊英式西裝默站一角的高手。對改裝車有興趣的，亦會知道皇冠的改裝零件，由原廠到副廠、由日本到北美，是多麼花多眼亂——這又是另一番樂趣。

香港人對皇冠應不會陌生，過去一段不短時間，其「Comfort」型號為的士用車，市佔率幾達十成！Comfort香港譯做「金豐」，最新一代已由皇冠分拆出來成為獨立型號，大概由那時開始，皇冠房車已注定將成歷史。

皇冠的確是一個很有歷史的型號，本身是豐田於1950年代，為當時百廢待興日本市場的計程車而設計，後來並引入美國市場，在豐田的家族當中，其等級僅次於世紀（Century）及Majesta，在未有凌治（Lexus）的年代，基本上就是日本本土的平治（Mercedes-Benz）。「皇冠」本身對豐田肯定是有一定意義的，事關旗下多個型號均與重冠有關：Corolla在拉丁文中是「小皇冠」、Camry是日文的「皇冠」音譯、Corona（八、九十年代一款定位介乎上述兩者的車型）是西班牙文的皇冠。

既然皇冠於豐田有如此重要的意義，那為何廠方要將其停產？準確點說，豐田並非將其停產，而是正如前述，將車系改為SUV模樣。無他，市場喜歡SUV，君不見賓利（Bentley）、林寶堅尼（Lamborghini）、瑪莎拉蒂（Maserati），甚至Aston Martin等傳統豪車或超跑品牌，均相繼推出SUV型號？車廠從事的畢竟是生意，誇張點說，有些品牌更是靠SUV才可延續生命。或許，要延續一個最重要的車系，將其改造、重新注入內容，才可令其重生；但「大皇冠」那份雍容、奢華、霸氣，而不失澎湃、可靠及舒適，似乎將永遠留在一個時代。當皇冠遠去，那個時代亦已終結。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！