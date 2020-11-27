【異動股】波司登半年純利升42%　股價升逾7%

▲ 波司登半年純利升5%。

波司登 （03998） 中期業績見好，今日開市股價一度高開7.5%，波司登中午收報3.4元，升7.1%，成交額為3.4億元。

波司登昨天（26日）公布截至9月底止半年業績，期內收入為46.61億元（人民幣，下同），按年升5.1%；股東應佔溢利為4.86億元，按年升41.8%；每股盈利4.54分，派中期息3.5港仙。品牌羽絨服業務仍為波司登的最大收入來源，錄得收入約為人民幣29.9億元，佔總收入的64.1%，按年上升18%。集團宣佈派中期股息，每股3.5港仙。

截至2020年9月30日止6個月，集團品牌羽絨服業務項下的波司登品牌收入按年上升19.7%，約達27.3億元。

首席財務官兼副總裁朱高峰今日（27日）在電話會議中表示，對下半年羽絨服銷售有信心。他指，海外新冠肺炎疫情對銷售影響不大，因為集團近幾年業務主要集中在內地市場。此外，面對天氣急劇轉變等情況，他表示集團已改善生產線及物流速度，產品從生產線運送到網店只需7天時間，預料將不會出現缺貨的情況。

訂單管理方面，2020/21財年上半年，集團延續直營和批發訂貨完全分開的模式。直營門店單店訂貨、按照單店的銷售需求匹配貨品，後期按照銷售反應拉式下單、拉式生產。經銷商則根據各自不同的規模，採取不同的訂貨和返利的靈活模式。這樣極大地優化了對直營門店及經銷商訂貨結構的調控，保持穩定的理性訂貨。

截至9月底，集團品牌羽絨服業務的零售網點總數較2020年3月31日淨減少202家至4664家；其中自營零售網點淨增加19家至1880家，第三方經銷商經營的零售網點淨減少221家至2,784家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的約40.3%和59.7%。在集團品牌羽絨服業務的總零售網點中，約有26.9%位於一、二線城市（即北上廣深及省會城市），約有73.1%位於三線及以下的城市。

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編輯︰侯景成