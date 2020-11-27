  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (五) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】波司登半年純利升42%　股價績後升一成

股市 09:38 2020/11/27

分享：

波司登半年純利升5%。

波司登 （03998） 公布截至9月底止半年業績，期內收入為46.61億元（人民幣，下同），按年升5.1%；股東應佔溢利為4.86億元，按年升41.8%；每股盈利4.54分，派中期息3.5港仙。品牌羽絨服業務仍為波司登的最大收入來源，錄得收入約為人民幣29.9億元，佔總收入的64.1%，按年上升18%。

波司登績後升一成，高見3.6元。

截至2020年9月30日止6個月，集團品牌羽絨服業務項下的波司登品牌收入按年上升19.7%，達約27.3億元。

訂單管理方面，2020/21財年上半年，集團延續直營和批發訂貨完全分開的模式。直營門店單店訂貨、按照單店的銷售需求匹配貨品，後期按照銷售反應拉式下單、拉式生產。經銷商則根據各自不同的規模，採取不同的訂貨和返利的靈活模式。這樣極大地優化了對直營門店及經銷商訂貨結構的調控，保持穩定的理性訂貨。

截至9月底，集團品牌羽絨服業務的零售網點總數較2020年3月31日淨減少202家至4664家；其中自營零售網點淨增加19家至1880家，第三方經銷商經營的零售網點淨減少221家至2,784家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的約40.3%和59.7%。在集團品牌羽絨服業務的總零售網點中，約有26.9%位於一、二線城市（即北上廣深及省會城市），約有73.1%位於三線及以下的城市。

相關文章︰波司登去年度多賺23%　今年將推更多中價位產品（第二版）

波司登旗下波司登品牌首九個月銷售升逾3成

編輯︰侯景成

 

香港股票 純利 零售 批發 每股盈利 波司登（03998）

上一篇文章

【零售寒冬】六福升逾2%　半年度純利少賺41% 連特別息派0.5元

下一篇文章

【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達716.48億、超購53.16倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達716.48億、超購53.16倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達716.48億、超購53.16倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209招股次日　孖展出現抽飛暫錄24億、超購逾3倍（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209招股次日　孖展出現抽飛暫錄24億、超購逾3倍（不斷更新）
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手
【恒指夜期】滙豐倫敦跌穿42關較港低2%　恒指夜期收市跌50點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌穿42關較港低2%　恒指夜期收市跌50點（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元