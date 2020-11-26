【第四波疫情】「跳舞群組」擴大逾300人 成最大染疫群組

第四波疫情多日新增確診數字持續在80以上，至今周四（26日）新增確診數字達81宗，其中6宗為輸入個案，75宗本地感染。本地個案中，有13宗為源頭不明個案，62宗為相關個案。

在相關個案中，有59宗跟跳舞染疫群組有關，令該群組感染人數達311個，成為香港疫情以來最大染疫群組。該群組有確診者曾到過的場地出現小型爆發（見附表），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在周四記者會上指，「跳舞群組」有確診人士到訪的地方，不少與唱歌跳舞有關，例如石硤尾彩龍大酒樓食客有一邊吃飯、一邊跳舞。

【疫情反彈】袁國勇 : 第四波疫情已開始 境外輸入籲加長檢疫期至21天【下一頁】

【第四波疫情】疫情反彈或與輸入個案有關 專家促指定檢疫酒店防病毒入社區【下一頁】

另有患者於本月20日到過位於竹園的酒吧BandStage Live Music，現時連表演者也已確診。「跳舞群組」中新增的一名確診者為一名私家醫生胡可滿，他於富山邨富信樓地下診所上班，最後一日上班時間為周三（25日）診所，該診所職員包括護士及清潔人員均需檢測。「跳舞群組」染疫人數不斷擴大，今周一（23日）累計僅132人，今周四累計增加至312人，換至言之3天時間累計確診人數已超過2倍增長，病毒快速傳開，被形容為輻射式擴散。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文︰鄭靜珊