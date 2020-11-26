【美股焦點】感恩節假期美股周四休市 「黑五」提早3小時收市

本周四（26日）恰逢美國感恩節假期，美股將於美東時間周四休市一日，另外周五 (27 日) 「黑色星期五」則提早3小時收市，即交易時間為本港時間22:30至次日02:00，港股和A股並不受影響，將正常開市。

【美股分析】道指首次突破三萬點 關於道指不得不知的8大要點【下一頁】

受多重消息利好，本周二（23日）道指曾歷史性突破三萬點，一度高見30116點，不過周三（25日）並未企穩，跌0.58%或173點。

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美股標普500指數亦釋放正面信號，眾所周知，標普500指數是以市值加權，但近月內標普500等權重指數 (S&P 500 Equal Weight Index) 的表現優於市值加權的標普500指數，這意味著該指數並不再僅僅靠科技股帶動，更多板塊股票都開始上漲，有利於美股後市。有分析師指出，目前標普500指數中約有81%的成分股價格高於50日移動平均綫，而有90%的成分股價格高於200日移動平均綫，這意味著絕大多數股票股價都正在上漲。

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