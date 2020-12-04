【債務危機】華晨集團前董事長受查　涉「嚴重違紀違法」　集團破產前轉走百億華晨汽車股份（第二版）

▲ 華晨寶馬位於瀋陽車廠，為寶馬全球最大生產基地。

華晨集團持有4家上市公司資產，根據債權代理人國開證券通告，將召集2020年第一次華晨汽車企業債券持有人會議，會議補充通知稱，會議新增臨時議案，包括說明破產重整是否將子公司納入破產重整範圍。據內地傳媒報道，華晨汽車集團原黨委書記、董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，華晨持有4家上市公司股權，公司或不符合《破產法》中，資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力，債權人要求發行人向法院提供財務資料，並請求法院裁定駁回破產重整申請。

子公司的動向隨即受關注，華晨中國 （01114） 方面，據聯交所資料，早於11月5日，大股東華晨集團及遼寧鑫瑞汽車產業已披露，所持的15.35億股或30.43%股份，已向合資格借出人以外的人提供股份權益作為保證，疑似已將貨值逾百億元的股份抵押。

至於申華控股（滬：600653）早前通告指，擬對7家新能源項目公司股權進行掛牌轉讓，為回籠公司經營發展所需資金。新能源項目為申華控股重要的發展項目，反映子公司亦有資金困難。

10月23日，華晨集團發行的「17華汽05」觸發債務違約，10億元債券無法如期兌付，不過，促成華晨破產的不是債權人，而是被施欠貨款的供應商格致汽車。

格致汽車亦早於2019年9月，曾將華晨起訴至法院，但未獲受理，直至1年後，2020年10月15日，大東區人民法院突然二審開庭，判格致汽車勝訴，華晨集團須支付1016.7萬元及利息。

華晨集團於宣判後，向格致汽車發出《告知函》稱，完全接受判決結果，並自願放棄上訴權利。但公司目前債務負擔沉重、經營持續虧損，目前已經資不抵債，無力償還上述債務，敬請諒解。

11月13日，格致汽車向瀋陽市中級人民法院申請華晨集團破產重整。值得注意的是，截至今年6月底，整個華晨集團的總資產是1933.25億元，總負債是1328.43億元，但此次被裁定的進入破產重整程序的只有華晨母公司459.7億元資產和523.8億元的債務，僅佔整體資產和債務的23.8%和39.4%。

華晨集團負責人表示，本次重整隻設計集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

就在破產前，華晨集團已完成向遼寧交通投資有限公司轉移持有華晨汽車的資產，遼寧交通投資為遼寧省國有企業。11月6日，遼寧鑫瑞將其持有的華晨中國股權，疑似已全部抵押融資。

另外，2020年6月和9月，華晨集團將申華控股和華晨中國的股權分別轉至遼寧華晟和遼寧鑫瑞。

11月19日，華晨集團破產前一天，華晨雷諾召開董事會決定完成雙方6億元的注資。

11月20日，中證監宣布，對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施，並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對華晨集團有關債券涉及的中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

11月22日，國務院副總理劉鶴召開金融委會議，提出嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

2019年4月1日，掌舵華晨14年的祁玉民正式卸任，接替他的是56歲的閻秉哲。閻秉哲接手19個月後，華晨集團被法院裁定破產重整。

（第二版新增祁玉民受調查消息）

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記者：譚志偉