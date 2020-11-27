【MPF】強積金本月勁彈6% 帶挈打工仔共賺約617億元

▲ 積金評級指，11月份MPF勁彈6.03%，乃自2011年以來，9年的最大單月漲幅。

受惠疫苗有突破，以及美國大選明朗化後等利好消息刺激，全球股市亢奮，強積金（MPF）亦為供款人提早報佳音，皆因專家積金評級（MPF Rating）的最新統計，11月份MPF的平均回報急升逾6%。如再以駿隆集團截至今年10月底的數據，上月的總資產值突破一萬多億元；實數為10,290億元。由此推斷，本月份已帶挈所有供款人的身家帳面共賺約617億元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，11月份MPF勁彈6.03%，乃自2011年以來，9年的最大單月漲幅。

業界憧憬全球股市粉飾櫥窗，以及市傳下周三（12月2日）拜登的新閣正式公布財金新班子，有傳將提名聯儲局前主席耶倫任美國財政部長，她於過去數月曾稱美國要更多財政刺激措施。以耶倫的偏鴿立場計，相信息口續低企；且料拜登的新政力主疫後重振經濟，料續採放水的寬鬆幣策，股市的升勢有望停不了。

而本月MPF整體回報急彈逾6%，遠遠跑贏iBond （04239） 兩厘的「墊底息」，以及俗稱「長者iBond」的銀債、今年更加息至3.5厘。不過，專家提醒，普羅成員宜以分散環球投資為上策，忌一注獨買單一市場，以免風險過份集中。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪