【2021展望】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市　精選三大投資主綫

▲ 張憶東強調，從全球角度出發，中國資產特別是性價比較好的優質核心資產，依然是全球資產再配置中的贏家。

中國在疫情中「先進先出」，中資股備受資金追捧。興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，明年價值重估和新經濟成長雙輪驅動港股行情，港股有望走向指數牛市，AH股溢價有望收斂，整體秉持「做多中國，港股牛市」的投資策略，預計2021年港股性價比較A股更高。

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港股投資策略上，張憶東分析為三條主綫；（1）周期復蘇主綫：看好有色金屬、金融、地產、汽車、家電等行業核心資產價值重估；（2）先進製造業主綫：淘金新能源車產業鏈、新能源、精密製造、新材料等；（3）可選消費主綫：關注澳門博彩股、汽車、消費電子、家電、紡織服裝等。

張憶東表示，明年更強調業績與估值的匹配度，風險與收益的性價比，因此需要根據成長性和性價比精選個股。

A股明年不是熊市 更注重價值和成長的風格均衡

港股性價雖比較A股高，張憶東強調，從全球角度出發，中國資產特別是性價比較好的優質核心資產，依然是全球資產再配置中的贏家。「短期來看，A股明年不是熊市，但是回報會較今年弱一些，更注重價值和成長的風格均衡。」

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張憶東指，明年海外經濟復甦及刺激政策大概率會繼續加力，但海外疫情仍然反覆，海外生產能力亦尚未完全恢復，預期中國出口將繼續保持較強的競爭力，因此中國新一輪主動補庫存周期已經啟動，料延續一年左右。他預期，由於疫情反覆和疫苗出現，加上歐美推出新一輪刺激政策，全球主要經濟體有望復蘇，再考慮到流動性和估值，2021年的投資風格有望回歸均衡，中國優質權益資產依然值得做多。

美元中期貶值 增中國資產國際配置吸引力

「明年的貨幣流動性環境或許不如今年，但也不會太緊。」他表示，美元中期貶值趨勢下，中國金融開放程度加深，令中國資產對海外資金的配置吸引力提升。他預測，明年A股市場依然有結構性行情，價值與成長保持風格均衡，短期有波動也有機會，長期來看是機會。

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編輯：陳韻妍