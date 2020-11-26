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「票王」柏傲莊II疫市近沽清　鄭志剛：集團品牌效應造就疫市報捷

股樓投資 20:44 2020/11/26

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新世界發展（00017）與港鐵（00066）合作的大圍站上蓋項目柏傲莊II，今日（26日）舉行第四輪銷售，合共推出315伙單位，市傳截至晚上七時30分，項目已售出275伙，即約九成單位，套現約32.8億元，連同早前售出之單位，本月累售1,347伙，創逾兩年最暢銷新盤佳績。以一期及二期項目合計，柏傲莊至今售出逾2,100伙，套現逾238億元，提早完成全年售樓目標。 

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說：「柏傲莊II再下一城創疫市佳績，反映市場對優質樓盤非常渴求，熾熱的銷情亦證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期，相信未來市場上會有更多新盤，加入嶄新的環保健康莊園生活概念，以滿足疫情下港人對健康生活的追求。」 

值得留意的是，柏傲莊上月中開售後，成功帶旺整個新盤市道，促使其他發展商加快推盤。以10月為例，在柏傲莊的刺激下，該月新盤成交量按月升約六成，約錄1,500宗買賣，其中柏傲莊I佔767宗，比例超過一半，成交金額更高逾84億元，膺10月暢銷吸金雙冠王。及至本月，柏傲莊II開售，項目至今已售出近1,400伙，好大機會蟬聯「暢銷吸金雙冠王」。 

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，將積極與合作夥伴研究部署，而餘下未推出的特色單位或會招標發售，料最快下月登場，至於早前的撻訂貨，預計需重新入票登記抽籤。

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撰文 : 黃卓賢

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