法國下月起向大型科企收數碼稅 Facebook亞馬遜將遵守繳納

法國財政部日前表示，已要求跨國大型科企徵收數碼稅，Facebook、亞馬遜等均在名單之上。

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法國早於去年通過向收入高於2500萬歐羅，或全球收入逾7.5億歐羅的跨國大型科技企業， 收取其在法國數碼業務收入的3%附加稅。但由於今年較早時間經合組織（OECD）討論關於調整國際稅則的事項，法國同意給予時間討論。倘若本年12月仍未有共識，將按計劃收取稅項。

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如今經合組織未有就事件達成共識，法國將向大型科企收取數碼稅。而其餘近140個相關國家，將繼續磋商至下年中。

外媒引述法國財政部官員表示，需要繳納稅款的公司，已經收到支付本年稅款的通知而Facebook亦確認已經收到繳納稅款通知書，表示將確保遵守經營轄區內的稅務法律。據悉亞馬遜亦已收到通知書，將遵守當地法規。

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