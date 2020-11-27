【聖誕節】The LOHAS康城設9米高閃爍聖誕樹　特設夢幻飄雪＋夜燈星海

The LOHAS康城將迎來開幕後首個聖誕節，將會以「Unveiling the Christmas Joy」為主題，設置9米高的巨型閃爍聖誕樹。

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有超過2,000個聖誕掛飾、近300個聖誕禮物盒及機動裝置， 與15米長的金色聖誕絲帶互相輝映， 360度環繞聖誕樹。巨型聖誕樹旁有聖誕庭園，配上仿歐陸小鎮的彩色地磚。9米高聖誕樹底座亦是聖誕老人的神秘辦公室，聖誕老人更會神秘現身，於聖誕庭園與大家見面。

商場內亦有夢幻飄雪光影音樂匯演，配合定時的夢幻飄雪，細雪散落在半空中，絕對是打卡的好時機。 The LOHAS康城聖誕裝置亦延伸至室外，以多達600支夜燈形成神秘浪漫星海。

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The LOHAS康城亦有多個聖誕消費優惠，MTR Mobile登記用戶由即日起至2021年1月3日期間，於指定商舖即日累積消費滿800元，即可獲得港鐵商場100元現金禮券及3倍MTR分。由12月1日至明年1月3日，每逢星期六、日及公眾假期消費滿1,500元，更加送多一張港鐵商場 100元現金禮券。

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責任編輯：葉泳珊