全球首通過「生理用品免費法案」 蘇格蘭冀解決月經貧窮問題

蘇格蘭通過法案，成為全球首個免費供應女性生理周期用品的國家。

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蘇格蘭議會於當地時間星期三(24/11)，表決「生理用品免費法案」，法案要求蘇格蘭境內的教育與公營機構，於下一年度必須供應「免費並且足夠」的女性生理周期用品。有關用品包括衛生棉、棉條及月經杯等。表決結果以壓倒性全票通過法案。

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法案還需要學校就「月經平權教育」增設健康教育及輔導課程，最終希望達至終極以公營機構與學校為推動起點，徹底解決蘇格蘭的「月經貧窮」問題。

有慈善機構2017年進行調查，發現全英約10%女生，因無法負擔生理用品而選擇缺課。提出法案的蘇格蘭工黨議員倫儂（Monica Lennon），在議案辯論時表示，沒有人應該為買不起衛生棉而擔驚受怕，甚至遭到歧視，又指蘇格蘭不會是最後一個，但有機會成為第一個終結月經貧窮的國家。

蘇格蘭首席部長施雅晴形容，法案對女性相當重要，並感到非常驕傲能為這個劃時代法案投票，讓蘇格蘭成為首個向有需要人士提供免費月經產品的國家。

目前「生理用品免費法案」只適用於蘇格蘭，倫敦尚未跟隨。

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