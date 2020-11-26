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Google印度展開試驗　推玩任務賺錢App

科技 20:00 2020/11/26

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Google近日就推出「Task Mate」Android App，讓用家可以透過執行任務來賺取現金，目前在印度與肯亞的 Google Play 已推出試驗！（Google Play Store截圖）

玩App任務並在現實世界賺錢，真的可能嗎？Google近日就推出「Task Mate」Android App，讓用家可以透過執行任務來賺取現金，目前在印度與肯亞的 Google Play 已推出試驗！

綜合外媒指出，該App可以直接向用戶發出任務要求，如「外出任務（Field Tasks）」指示到顯示的位置拍攝店面的照片、確認商店詳細資訊等，而Google可使用這些數據來改善地圖服務。其他任務就是可能與 Google 機器學習相關的任務，包括：錄製特定句子的語音、回答調查問題，或是將句子由英語翻譯成當地語言等。

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Google似乎打算利用現金獎勵的方式來改善服務數據，據該Appp截圖顯示，每項任務的價位僅為 「$0.2 for 10 tasks」、「$0.5for 10 tasks」，不過未能定是否以美金計算，而最低必需要達到10元才可以領取現金獎勵。

此外，據 Google 描述，會依據用戶的表現來分配任務，若評級不好亦可能會有所影響。

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責任編輯：張寶燕

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