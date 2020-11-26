【ESG】滙豐落力走「塑」　建4艘電動船清理香港海域塑膠廢物

▲ 環境局局長黃錦星與滙豐香港區行政總裁施穎茵一同出席啟動儀式，黃錦星更大讚計劃創新。

近年海洋生物因誤吞塑膠廢物而死亡的事件時有發生，反映人類故亂棄置的塑膠物料嚴重威脅生態環境。滙豐HSBC最新夥非牟利組織CWI，合力建造4艘電動船，未來3年將會在香港水域收集塑膠廢物，每艘船每次預計可以收集超過2,500公升的海面塑膠。

滙豐推出為期3年的「滙豐探『塑』潔淨水域計劃」，4艘太陽能電動船，船尾設有過濾系統，可以同時收集大件垃圾及發泡膠等細小膠粒，未來將會每日在維港及香港仔海傍航行，收集海面塑膠；並會推出一系列社區教育活動，向市民推廣「走塑」理念。

環境局局長黃錦星及滙豐香港區行政總裁施穎茵，早前一同出席啟動儀式，黃錦星更大讚計劃的設計意念創新。

施穎茵表示，眼見香港跟全球其他地方一樣，塑膠廢物問題嚴重，對生態圈構成極大傷害，為了下一代，要保護海港和水域免受污染。

滙豐今次計劃與本地非牟利組織Clean Waterways Initiative Ltd. （CWI）合作，4艘船所收集到的塑膠廢物，可以在甲板上分類並會送往循環再造。

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編輯：趙穎妍