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傳蘋果要求富士康把部分iPad與Macbook生產綫遷往越南　蘋果未有回應

宏觀解讀 21:43 2020/11/26

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路透社引述消息指，蘋果（美﹕AAPL）要求富士康把部分生產綫從中國遷往越南。富士康表示不予置評，蘋果暫時未有回覆。

消息人士表示，蘋果為了減低中美貿易戰對蘋果產品供應鏈的影響，因此要求富士康把生產線分散在不同地方。除了越南外，富士康亦有考慮墨西哥或印度。

據了解，富士康計劃將把部分中國的生產遷移至越南北江省的工廠，建立新的iPad平版電腦和Macbook生產線，預計新的生產綫將於2021年上半年投產。

根據台北調查機構TrendForce，目前富士康所有iPad均在中國組裝。現時除富士康外，比亞迪電子 （00285） 和台北電腦製造商仁寶電腦皆有負責組裝iPad。

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編輯﹕賴奕羚

美股 香港股票 蘋果（Apple，美：AAPL） 比亞迪電子（00285） iPad MacBook 富士康

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