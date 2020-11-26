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【聖誕節】本地人氣漫畫角色「大麻成」　登陸旺角T.O.P商場（多圖）

商業 20:20 2020/11/26

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本地人氣漫畫角色「大麻成與阿婆」深受港人歡迎，在今個聖誕節，旺角T.O.P商場與本地人氣漫畫「賤人新世紀」合作打造主題活動，場內設有多個「大麻成與阿婆」角色裝置。

【聖誕節】將軍澳廣場環保聖誕節 　25米色布彩環懸浮空中

商場除了在5樓花園特設3.5米高的巨型大麻成充氣公仔外，更安排了大麻成在1樓，以「A-Lad-Lin」Lin神造型與大家互動。活動期間，T.O.P This is Our Place會推出一系列消費換領精品，當中包括有全港獨家的大麻成及阿婆Cheap Century Figure公仔、T.O.P x 大麻成: Hisso 藍白間條Boxers，以及適合和一班朋友參與的紙牌遊戲卡。

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多個T.O.P 商戶於節日期間也推出獨家期間限定產品，如原創本地品牌Hisso會推出大麻成、阿婆及叔公共三款聖誕繡花燙章；而Smil Yogurt則推出3款限定甜品，包括大麻成孖Lin孖Lin Froyo 、Cheap Century Mango Sweet Froyo 及聖誕阿婆草莓Froyo 。

此外，多間新餐廳會於12月進駐商場，當中包括FoodYum「一芳台灣水果茶、Yagihashi八木橋日式燒肉。顧客於商場消費滿指定金額，更可換領$20 搵食現金券。

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責任編輯：蘇穎琪

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