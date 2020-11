【聖誕節】本地人氣漫畫角色「大麻成」　登陸旺角T.O.P商場（多圖）

本地人氣漫畫角色「大麻成與阿婆」深受港人歡迎,在今個聖誕節,旺角T.O.P商場與本地人氣漫畫「賤人新世紀」合作打造主題活動,場內設有多個「大麻成與阿婆」角色裝置。

商場除了在5樓花園特設3.5米高的巨型大麻成充氣公仔外,更安排了大麻成在1樓,以「A-Lad-Lin」Lin神造型與大家互動。活動期間,T.O.P This is Our Place會推出一系列消費換領精品,當中包括有全港獨家的大麻成及阿婆Cheap Century Figure公仔、T.O.P x 大麻成: Hisso 藍白間條Boxers,以及適合和一班朋友參與的紙牌遊戲卡。

多個T.O.P 商戶於節日期間也推出獨家期間限定產品,如原創本地品牌Hisso會推出大麻成、阿婆及叔公共三款聖誕繡花燙章;而Smil Yogurt則推出3款限定甜品,包括大麻成孖Lin孖Lin Froyo 、Cheap Century Mango Sweet Froyo 及聖誕阿婆草莓Froyo 。

此外,多間新餐廳會於12月進駐商場,當中包括FoodYum「一芳台灣水果茶、Yagihashi八木橋日式燒肉。顧客於商場消費滿指定金額,更可換領$20 搵食現金券。

