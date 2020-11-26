  • 23°C
香港時間 : 20201126日 (四) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼擬明年裁員逾3.2萬人 主題樂園為重災區

環球政經 20:37 2020/11/26

分享：

美國迪士尼公司(美：DIS)於昨日（25日）公布，將會在明年上半年裁減3.2萬員工，主要涉及主題樂園內的職位，較早前所公布的裁員人數增加了4000人。公司指不排除未來會再度精簡人事架構。

「2020」太空漫遊? 猶他州沙漠驚見巨大金屬碑  詳情請看[下一頁]

華特迪士尼指，因疫情令遊客數目大減，所以裁員人數較9月公布的2.8萬人增加4000人。目前香港、上海等迪士尼樂園仍然開放，但加州迪士尼樂園短期內重開無望，巴黎迪士尼樂園則因國內出現第二波疫情，被迫再次關閉，所以決定解僱更多員工。有關措施主要針對樂園、體驗產品與產品部門。

【異動股】再有微信女股遭洗倉 濠江機電急挫逾八成  詳情請看[下一頁]

早前，迪士尼公布季績，其收入按年跌23%至147億美元，經調整每股虧損0.2美元，較市場預期佳，迪士尼指會暫停派發半年股息。疫情下，其串流業務Disney+的付費用戶增長至逾7300萬戶，包括Disney+在內的直接面向消費者和國際市場的業務收入，按年增長逾四成至48.5億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟

上一篇文章

「票王」柏傲莊II疫市近沽清　鄭志剛：集團品牌效應造就疫市報捷

下一篇文章

【中國科技股】監管難阻巨企長遠增長 瑞信明年續看好中國科技股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元