迪士尼擬明年裁員逾3.2萬人 主題樂園為重災區

美國迪士尼公司(美：DIS)於昨日（25日）公布，將會在明年上半年裁減3.2萬員工，主要涉及主題樂園內的職位，較早前所公布的裁員人數增加了4000人。公司指不排除未來會再度精簡人事架構。



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華特迪士尼指，因疫情令遊客數目大減，所以裁員人數較9月公布的2.8萬人增加4000人。目前香港、上海等迪士尼樂園仍然開放，但加州迪士尼樂園短期內重開無望，巴黎迪士尼樂園則因國內出現第二波疫情，被迫再次關閉，所以決定解僱更多員工。有關措施主要針對樂園、體驗產品與產品部門。

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早前，迪士尼公布季績，其收入按年跌23%至147億美元，經調整每股虧損0.2美元，較市場預期佳，迪士尼指會暫停派發半年股息。疫情下，其串流業務Disney+的付費用戶增長至逾7300萬戶，包括Disney+在內的直接面向消費者和國際市場的業務收入，按年增長逾四成至48.5億美元。

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