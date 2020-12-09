【壹傳媒賣產】壹傳媒4.8億售台灣物業 股價曾飆24%

壹傳媒 （00282） 公布早前公布就出售台灣物業已簽訂意向書，壹傳媒更新買賣進展，最新已與買方簽署買賣協議，作價與上月公布相同，交易交易連租約成交，代價17.5億新台幣（約4.76億港元）。壹傳媒今早一度急漲24%高見0.31元，隨後升幅逐漸收窄，最新報0.27元暫升8%。

壹傳媒擬出售位於台北市114內湖區行愛路141巷39號物業，連同合共92個車位，總面積約15,323.48平方公尺，該物業主要由壹傳媒用於其在台灣的業務營運。買方為台灣遊戲軟件及其他應用軟件開發商網銀國際，由蕭政豪持有60%以上已發行股份。

壹傳媒於上月公布交易後，翌日股價一度炒升43%，高見0.305元，其後升幅收窄一半。

壹傳媒表示，所得款項淨額4.62億元，料可入帳稅前收益近1.8億元，租金收入每年少230萬元、融資成本每年少480萬元。壹傳媒擬將1.73億元用於償還銀行貸款及解除該物業的押記，其餘2.89億元用於一般營運資金。

相關文章：

【黎智英被捕】黎智英涉欺詐案被拒保釋 壹傳媒今日復牌半日升4成半

【蘋果日報】壹傳媒報喜 料虧損按年減半

歐達禮：證監會有決心維持市場信心 主動提及國安法、壹傳媒炒風

記者：譚志偉